El papá de Nairo Quintana sufrió un accidente de tránsito en las vías de Boyacá

Se ha informado que el papá de Nairo Quintana no sufrió heridas de gravedad y los golpes leves ya están siendo atendidos en el hospital de Tunja. Las autoridades indagan en el lugar de los hechos las causas que llevaron al choque contra la grúa.

“Al parecer él venía de Arcabuco hacia la casa, cuando sufrió el accidente a las 4:30 de esta tarde, no presenta gravedad, pero sí está bien aturdido por el choque”, dijo Jaime Cifuentes a El Tiempo, una de las personas que transitaba por allí en esos instantes.

