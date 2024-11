El parte médico de don Luis Quintana que preocupa a Nairo y sus seguidores

“Su hospitalización no va a ser corta teniendo en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad, si se tiene en cuenta la gravedad de la fractura y se le estará ateniendo no solamente desde la especialidad de ortopedia, sino desde la especialidad que lo amerite”, agregó el profesional.

“Una vez que uno de nuestros emergenciólogos especialista en medicina de urgencias y emergencias lo recibe, se le hicieron todos los exámenes pertinentes y encontramos que neurológicamente no tiene ningún tipo de lesión, pero sí un trauma cerrado de tórax”, señaló Germán Pertuz, gerente del Hospital San Rafael, al medio Boyacá Siete Días.

Más exactamente, el hecho ocurrió sobre las 4:40 pm. Don Luis Quintana se movilizaba en un automóvil color rojo y colisionó de frente con el vehículo de remolque. En imagen difundida en redes sociales, el automotor tipo C se ve bastante grande a comparación del Chevrolet Sprint en el que se movilizaba el padre del campeón boyacense. El señor fue atendido rápidamente por vecinos cercanos y de inmediato fue llevado al Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja , para que continuara las observaciones y los diagnósticos médicos. Ya hay reporte médico oficial y las cosas no dejan de preocupar.

