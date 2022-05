La Etapa 10 del Giro de Italia 2022 sirvió para regalarle al ciclismo una nueva página histórica. Por primera vez, un corredor negro de África se apuntó una victoria de etapa en una de las grandes del deporte al vencer en un increíble 'sprint' a Mathieu Van der Poel. Sin embargo, la alegría del pedalista de Eritrea no duró mucho. Un lamentable incidente en el podio lo sacó de la competencia.

Lastimosamente, Benin Girmay no podrá seguir participando del Giro de Italia luego de que se anunciara su retiro oficial de la carrera. Luego de cruzar primero la meta en la Etapa 10, fue a celebrar en el podio su victoria, pero lo hizo abriendo mal la botella de champaña. El corcho salió disparado y golpeó violentamente uno de sus ojos. Tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital para que fuera atendido.

Por suerte, este insólito accidente no pasó a mayores. El africano se está recuperando y, según reportes médicos, la integridad de su ojo no se vio expuesta. De cualquier forma, le identificaron una hemorragia interna que debe sanar y por la que no puede exponerse a "actividades físicas intensas". Por esa razón, se decidió que lo mejor para Girmay era que pusiera fin a su participación en el Giro de Italia 2022.

(VIDEO) El momento en el que Girmay sufre el golpe del corcho de la botella de champaña en el podio del Giro de Italia 2022