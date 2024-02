Vale destacar que Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán no aparecen todavía en el Top 20 de la clasificación general del Tour Colombia, pero mantienen el mismo tiempo del 20° en la clasificación que es Alejandro Osorio, es decir, que los tres están a 34″ segundos de Harold Tejada.

Harold Tejada es el nuevo líder, y a un segundo está Oscar Sevilla. En la tercera posición aparece el italiano Andrea Piccolo a cinco segundos. Cuarto es Rodrigo Contreras a 11″ y el quinto es el bogotano César Guavita, quien además es el primero en la clasificación Sub 23.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.