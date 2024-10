Rigoberto Urán ha sido uno de los mejores ciclistas colombianos en los últimos años. El pedalista antioqueño sorprendió a más de uno con el curioso pedido que les realizó a los equipos del Fútbol Colombiano. ‘Rigo’, quien ya se retirará del ciclismo profesional, piensa en lo que viene en un futuro para él y su familia.

El curioso pedido de Rigoberto Urán a los equipos del Fútbol Colombiano

‘Rigo’, de manera jocosa, se atrevió a decir que le gustaría jugar fútbol en el futuro, incluso dijo en qué posición le iría bien. En charla con el Vbar de Caracol Radio aseguró que es una responsabilidad grande, pero que en la parte defensiva le va bien.

“Yo, para [dar] pata no, para defender en el arco, de pronto, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón por otro lado y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”, comentó el pedalista.

“La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así. No tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo ‘vamos a intentarlo a ver’”, agregó en el programa radial.

“Hay muchos equipos en Colombia, seguramente un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos para salir a la cancha”, finalizó diciendo.