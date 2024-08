Mariana Pajón, la Reina del BMX. No fue en París, pero su historia cuenta hermosas historias en Tokio, Londres y Río de Janeiro. Es una leyenda del deporte colombiano y su talento no tiene discusión. Siempre está orgullosa de llevar el nombre del país y representar la bandera en cualquier parte del mundo, más allá de que en esta edición de Juegos Olímpicos no pudo estar en plenitud. En un futuro, se le podría ver en otro deporte luchando por medallas.

Tras su legado y enorme palmarés en el BMX Racing, Mariana Pajón analiza posibilidades para su futuro deportivo y no se descarta un cambio de deporte en próximos meses. La deportista colombiana quiere explorar otras alternativas y mirar su desempeño, nivel y registros para alcanzar a las mejores del mundo. A la bicicrosista se le vio en el velódromo de París, siguiendo de cerca las actividades de Marta Bayona y Stefany Cuadrado.

Efectivamente, Mariana Pajón quiere probarse en el ciclismo de pista y podría tener un ciclo olímpico bajo esta modalidad. Tras las prematuras eliminaciones de las dos cartas colombianas en París 2024, Pajón se podría mentalizar para subir al velódromo y analizar si el keirin, velocidad, persecución u ómnium se ajustan a sus capacidades.

Mariana Pajón antes de la competencia en París 2024.

Además de la visita de Mariana Pajón al ciclismo de pista en Francia, su hermano, Miguel Pajón, ha mostrado algunas posibilidades para su hermana en las redes sociales. El manager de la medallista olímpica dejó algunas preguntas en el aire y dice que tiene “una idea” y “un sueño”, teniendo en cuenta el objetivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mariana Pajón ya ganó el oro en el ciclismo de pista

Cabe recordar que Mariana Pajón ya compitió en el ciclismo de pista. En los Juegos Bolivarianos de 2017, en la subsede de Cali, más exactamente en el velódromo Alcides Nieto Patiño, la antioqueña hizo dupla con Marta Bayona y ganó la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos.

El equipo colombiano logró un tiempo de 33:63 segundos, en el segundo lugar quedó Venezuela con 35:675″. El podio lo completo Guatemala, que registró 36:783″. Con este oro, la competencia previa a nivel profesional, la pasión que Mariana Pajón también siente por las pruebas en el velódromo, la visita en París 2024 y el enigmático mensaje de su hermano, es una idea que no suena para nada descabellada.