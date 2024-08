“Ya le estaba cogiendo el ‘flow’, fui el objetivo ahí, pero así es nuestro deporte. En la misma situación de ella, hubiera hecho lo mismo. No fue de mala intención, es una gran corredora, simplemente quieres pasar. Somos 8 leonas, como si hubiéramos estado hace rato sin comer, tenemos mucha hambre y hay carne fresca en la meta. Es la que pase primero y así son las cosas”, puntualizó Mariana Pajón.

Mariana continuó y aceptó que cosas como esas pasan en este deporte y mucho más en una final de Juegos Olímpicos. La medallista olímpica insistió y dejó otra respuesta que daría a entender que el objetivo es que ella no pasara a la prueba definitiva. Por otra parte, aclaró que el gesto no fue con mala intención.

Saya Sakakibara, Lauren Reynolds y Mariana Pajón. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Mariana Pajón estuvo muy cerca de clasificar a la final. En la última competencia vio cómo la rival cerró en una curva, la perjudicó y no pudo terminar en buena posición. Lo más frustrante de todo es que la deportista colombiana quedó con el mismo puntaje de la última que pasó el corte. Hubiera finalizado, seguramente le habría alcanzado para colocar su nombre en la prueba definitiva.

Mariana Pajón, luego de sostener varias lesiones y molestias físicas, asistió a la prueba femenina del BMX en los Juegos Olímpicos de París. La idea era sumar otra medalla y así aumentar su legado y palmarés en el deporte colombiano. Su amor por Colombia la mantuvo firme y con ganas de dar pelea. Lastimosamente, para ella y el país, no alcanzó a llegar a las finales tras un forcejeo con una rival australiana, misma nación que obtuvo el oro. Saya Sakakibara dominó la prueba y sumó una dorada más para esta brillante delegación de Oceanía.

