Si esas lágrimas no conmovieron a los más de 50 millones de habitantes en Colombia pega en el palo. Mariana Pajón quedó cerca, muy cerca de clasificar a la final del BMX Racing en los Juegos Olímpicos París 2024, y luego de no poder luchar por una medalla se filtró la decisión que tomó para las próximas justas olímpicas.

Desde el primer día de competencia se supo que cada carrera iba a ser una auténtica batalla. Pajón tuvo que ir a la manga ‘Last Chance’ (última oportunidad) para poder clasificar a la semifinal después de disputar tres carreras. La ‘Reina’ del BMX iba a demostrar toda su categoría.

“Quería darles (a los hinchas) una vueltica más. De verdad que eso anima un montón, le saca fuerzas a uno donde no hay y el de arriba sabía que había que dar una vuelta más“, afirmó Mariana Pajón sobre su clasificación a semifinales antes de que se filtrara cuál sería su decisión tras los Juegos Olímpicos París 2024.

Luego de las dos primeras mangas de semifinal, Pajón sentía que ya estaba en la final, pero en la última carrera fue cerrada por la ciclista australiana Lauren Reynolds, quien golpeó la cicla de la colombiana y sentenció su eliminación. Mariana cortó la racha de las tres medallas, dos de oro, consecutivas que había ganado en los Juegos Olímpicos y… ¿Piensa en el retiro?

Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: Imago)

A pesar de que ya no tenía que competir más en París 2024, Mariana Pajón acompañó a la delegación colombiana que compitió en el ciclismo de pista el 7 de agosto, y le dijo al canal RCN sobre dejar el BMX y pasar a esta modalidad que “la verdad no sé. Esto a mí me encanta, hace parte de mi entrenamiento. No es un no. Voy a darme un buen tiempo para analizarlo, ver tiempos, la realidad de tus capacidades y hasta donde puedes llegar. A mí esto me encanta, vamos a ver qué pasa”.

Se filtró la decisión que tomó Mariana Pajón para los próximos Juegos Olímpicos

Luego de abrirle la puerta al ciclismo de pista, la periodista Yanjane Meneses, de Caracol Radio, filtró en el programa ‘El VBar’ lo que le dijo Mariana Pajón sobre la decisión que tomó para las próximas justas olímpicas: “Hay Mariana Pajón para rato. Quiero estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Me voy a preparar y voy para estos Juegos Olímpicos que se aproximan“.

¿Con cuántos años llegaría Mariana Pajón a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

En BMX no pudo marcar la diferencia como antes lo hacía, pero alguien duda que tiene las capacidades para ganar en el ciclismo de pista. Si Mariana Pajón logra clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 llegará con 35 años próxima a cumplir los 36 el 10 de octubre de ese año.