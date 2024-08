Mariana Pajón durante los Juegos Panamericanos 2023. (Photo by Al Bello/Getty Images)

“Aunque el camino a París no ha sido tan dulce como en otras ocasiones, la colombiana de 32 años espera coronarse por tercera vez como la campeona del BMX y de ese modo quedar en las páginas más altas de los libros deportivos”, finaliza la BBC sobre Mariana Pajón.

En el recuento que hace la BBC, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, aparece Mariana Pajón en la lista de figuras que pueden aumentar su historia en el deporte mundial en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una de las mejores bicicrosistas del planeta no omite la medalla de oro, pese a las molestias musculares que en este momento padece en París 2024.

