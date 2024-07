Dávinson Sánchez reveló que Carlos Cuesta le confesó por qué no hizo falta para evitar el gol de Argentina en la final de la Copa América.

Era uno de los mayores misterios que dejó la final de la Copa América 2024 y por fin se resolvió. Hablar con el periódico del día después siempre será más fácil, y en ese orden de días, muchos aficionados criticaron a Carlos Cuesta porque no hizo una falta para evitar el gol de Argentina contra la Selección Colombia.

¡A los hechos! La final entre Colombia y Argentina estuvo tan cerrada y disputada que los 90 minutos del tiempo reglamentario no alcanzaron para definir al campeón de la edición número 48 de la Copa América. Llegó la hora del alargue y los nervios empezaban a bajar por las tribunas del estadio Hard Rock, de Miami.

La Selección Argentina tuvo dos tiros al arco en el primer tiempo suplementario del alargue y parecía estar cada vez más cerca del gol. Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, entraron al partido y los tres serían protagonistas de la jugada que algunos se animan a decir que Carlos Cuesta pudo cortar con una falta. Si lo hacía, seguramente hubiera sido expulsado.

Transcurría el minuto seis del segundo tiempo de la prórroga cuando Paredes le quitó el balón a Kevin Castaño y le dio un pase a Martínez para que el delantero le devolviera la pelota y empezara a estar cada vez más cerca de la posición de Cuesta. Lo Celso filtró un pase entre líneas mientras que el atacante argentino le tomó un par de pasos de ventaja al defensor de la Selección Colombia en vísperas de llegar primero el balón. Ahí, supuestamente, se dio la oportunidad de parar la jugada con una falta.

El gol de Lautaro Martínez en la final de la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

Mientras que uno de los mejores amigos de Lionel Messi como lo es el exjugador Sergio ‘Kun’ Agüero defendió a Carlos Cuesta al explicar que, por el momento del partido, era muy difícil tomar la decisión de hacerle falta a Lautaro Martínez antes del gol de Argentina en la final de la Copa América 2024, Dávinson Sánchez no solo se animó a decir que él sí hubiera cometido una infracción, también reveló lo que su compañero le confesó sobre esta jugada decisiva.

Cuesta le confesó a un compañero por qué no hizo falta antes del gol de Argentina en la final

Confió que podía quitarle el balón y por eso no lo hizo. “Capaz pensó que tenía una chance más. Yo sí lo hubiera hecho (cortar la jugada con falta), pero nada… Duele muchísimo porque son situaciones que pueden cambiar la historia del partido. Estoy tranquilo con Carlos porque después lo hablé y pensó que podía llegar, lamentablemente no fue así. No hay nada que reprocharle”, reveló Sánchez en un evento con Nike Colombia realizado en Bogotá.

El ranking FIFA de la Selección Colombia tras la final de la Copa América 2024

Luego de un nivel que la llevó a la final la Copa América 2024 y a ganar un premio de $7 millones de dólares por ser subcampeón, la Selección Colombia recibió la buena noticia que subió tres lugares en el ranking FIFA, y quedó en la novena posición. De mantener este puesto hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Tricolor se aseguraría ser cabeza de grupo en esta Copa del Mundo.