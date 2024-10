El reporte desde Europa que hace sonreír a la Selección Colombia y Néstor Lorenzo

Cabe recordar que la defensa fue algo que encendió las alarmas, pues Dávinson Sánchez también se ha perdido de convocatorias, Jhon Lucumí prácticamente no estuvo en la Copa América, Yerry Mina no está en buen nivel en Europa y Yerson Mosquera se va de baja toda la temporada. La vuelta de Carlos Cuesta da un poco más de confianza en Selección Colombia y se aprieta la pelea en la titular.

Luego de la derrota en El Alto ante la Selección Bolivia y el triunfo a Chile en el Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia quedó muy cerca de la clasificación al Mundial 2026 de forma anticipada y el no perder con Uruguay y Ecuador, aumentaría sus posibilidades de asegurar el boleto a la próxima Copa Mundo. Es por eso que el técnico Néstor Lorenzo analiza sus herramientas y va configurando la próxima convocatoria.

