La competición más antigua del mundo se pone en marcha. Las sedes y estadios de la Copa América 2024 pueden ser determinantes en los resultados de Colombia contra los otros equipos. Descubre dónde se disputan los partidos del torneo y cuál fue la ciudad elegida para la gran final de esta edición.

El país sede de la Copa América 2024

A pesar de no pertenecer a la CONMEBOL, Estados Unidos se ha convertido por segunda ocasión en sede de la Copa América. Si bien este país no registra una tradición importante del fútbol masculino, el crecimiento de la MLS, con Lionel Messi y otras grandes figuras, y la enorme comunidad latinoamericana hace que las expectativas sean bien altas. Además, la última edición disputada en suelo norteamericano dejó una muy buena impresión en los aficionados y organizadores. Por lo tanto, han decidido repetir esta experiencia con un torneo que reúne a selecciones de las 2 grandes confederaciones del continente: Conmebol y Concacaf.

Estadios de la Copa América 2024

Los estadios de esta edición se encuentran distribuidos por 14 ciudades de los Estados Unidos. En esta ocasión se intentó seleccionar las ciudades con mayor historia futbolística y cerca de los aficionados al deporte.

Cada estadio posee una historia que iremos revisando uno por uno. En la siguiente tabla puede revisar todos los estadios Copa América 2024 disponibles.

Estadios Ciudades Allegiant Stadium Las Vegas, Nevada GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri Q2 Stadium Austin, Texas AT & T Stadium Arlington, Texas MetLife Stadium East Rutherford, Nueva Jersey State Farm Stadium Glendale, Arizona Bank of America Stadium Charlotte, Carolina del Norte NRG Stadium Houston, Texas Children’s Mercy Park Kansas City, Kansas Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida SoFi Stadium Inglewood, California Mercedes – Benz Stadium Atlanta, Georgia Inter & Co Stadium Orlando, Florida Levi’s Stadium Santa Clara, California

Mercedes – Benz Stadium

El estadio ubicado en Atlanta fue inaugurado en 2017, por lo que es uno de los más modernos de la competición. La casa de los Atlanta United de la MLS y Atlanta Falcons de la NFL será sede Copa América de 2 partidos: El partido inaugural entre Argentina y Canadá, y el encuentro entre Estados Unidos y Panamá. Ambos partidos celebrados en este estadio pertenecen a la fase de grupos Copa América. El Mercedes – Benz Stadium tiene capacidad para albergar 71000 personas.

Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium es un estadio ubicado en Miami Gardens, Florida. Este estadio fue inaugurado en 1987 aunque posee todas las facilidades de un estadio moderno. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y fue sede del famoso Super Bowl en 6 ocasiones. Aquí se celebrarán un total de 3 partidos de la Copa América: Uruguay vs Panamá, Argentina vs Perú en la última ronda del grupo A, y la gran final del torneo el 14 de julio. ¿Su capacidad? 65.300 plazas.

AT & T Stadium

El AT & T Stadium situado en Arlington, Texas, fue inaugurado en 2009. Para el año 2011, este moderno estadio albergó la Super Bowl de NFL. En este predio, los organizadores han decidido la celebración de 3 partidos: Perú vs Chile (21 de junio), Estados Unidos vs Bolivia (23 de junio) y un partido por cuartos de final (5 de julio).

El AT & T Stadium posee un techo retráctil que puede cerrarse en solo 10 minutos. En esta maravilla arquitectónica se pueden albergar alrededor de 80.000 personas.

GEHA Field at Arrowhead Stadium

En el centro de los Estados Unidos se encuentra el Geha Field at Arrowhead Stadium, un estadio mítico. Este es el hogar de los Kansas Chiefs de la NFL, campeón vigente de esta competición. El partido a celebrarse aquí será el de Estados Unidos contra Uruguay.

En el estadio de Kansas City se enfrentó anteriormente Estados Unidos contra Uruguay en el año de 1993. El estadio se inauguró en 1972, aunque ha recibido varias renovaciones, incluida una en el 2010.

Un total de 76400 aficionados puede albergar esta mítica maravilla constructiva.

Q2 Stadium

El estadio ubicado en Austin. Texas ha sido inaugurado en 2021. Este es el hogar del equipo de la MLS, Austin FC. En el estadio se celebrarán 2 partidos de la fase de grupos. Jamaica y Venezuela se enfrentarán el 30 de junio en la última ronda del grupo.

Este estadio solo puede albergar un total de 20700 personas. El Q2 Stadium posee un diseño ecológico y ha recibido premios nacionales gracias a su ingeniosa iniciativa.

Bank of America Stadium

El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, fue inaugurado en 1996. El actual estadio de los Carolina Panthers de la NFL y los Charlotte FC de la MLS albergará 2 partidos Copa América 2024.

El 10 de julio se celebrará el partido de semifinales del torneo. Además, el 13 de julio se preparará para el partido por el tercer puesto. Esta obra arquitectónica tiene una capacidad total de 74500 aficionados.

MetLife Stadium

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el MetLife Stadium fue inaugurado en 2010. Este es la casa de los New York Giants y New York Jets, ambos de la NFL. Durante la Copa América 2024 se celebrarán 3 partidos en este estadio.

Esta obra arquitectónica puede albergar 82.500 personas en total.

State Farm Stadium

El State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, fue inaugurado en 2006. En él se celebrarán 2 partidos de la competición más antigua a nivel de selecciones. El 28 de junio se medirán Colombia y Costa Rica, mientras que el 30 de ese mismo mes jugarán México y Ecuador.

Este estadio puede acoger alrededor de 63400 personas en total.

NRG Stadium

NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas, se inauguró en el año 2002. La casa de los Houston Texans de la NFL celebrará 3 partidos de la Copa América.

Para el 4 de julio se jugará uno de los partidos de los cuartos de final. El estadio tiene una capacidad total de 72 200 personas.

SoFi Stadium

SoFi Stadium se encuentra ubicado en Inglewood, California y fue inaugurado en el año 2020. En él se disputarán 2 partidos de la fase de grupos.

Esta maravilla arquitectónica tiene una capacidad total de 70000 personas.

Children´s Mercy Park

Children´s Mercy Park se encuentra en Kansas City, Kansas y se inauguró en 2011. Aquí se albergan los partidos del Sporting Kansas de la MLS. Este estadio solo puede acoger a alrededor de 18500 personas.

Allegiant Stadium

El Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, fue inaugurado en 2020. El estadio albergará 3 partidos del torneo. El 26 de junio se medirán Ecuador y Jamaica y el 28 del mismo mes se celebrará Paraguay ante Brasil. Ambos partidos corresponden a la fase de grupos.

El 6 de julio, en este estadio, se celebrará un partido de los cuartos de final. El estadio posee una capacidad de 65500 personas.

Inter & Co Stadium

El estadio del Orlando City de la MLS fue inaugurado en 2017. Aquí se disputarán 2 partidos de la fase de grupos. El 29 de junio se enfrentarán Canadá y Chile y el primero de julio Bolivia ante Panamá. Inter & Co Stadium tiene una capacidad para 25500 personas.

Levi´s Stadium

El Levi´s Stadium fue inaugurade en 2014 y es hogar de los San Francisco 49ers de la NFL. Aquí se disputarán 2 partidos de la Copa América. El 22 de junio se enfrentarán Ecuador y Venezuela. El 2 de julio la selección colombiana se enfrentará a Brasil en un partido muy decisivo.

Este estadio tiene capacidad para 68500 personas.