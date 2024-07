James Rodríguez fue uno de los mejores jugadores en el empate de la Selección Colombia ante Brasil en la Copa América, tanto que para la organización fue elegido como la gran figura del partido y se llevó el trofeo como reconocimiento, el mismo que le dieron miles de hinchas que lo aplaudieron cuando salió del terreno de juego.

El mediocampista de la ‘tricolor’ tuvo una gran presentación, liderando el equipo con su toque de pelota en la cancha, pero además, dejado ver su sacrificio, corriendo cada uno de los balones y ayudando al equipo en la recuperación, fue así como en varias ocasiones presionó a los futbolistas brasileros y les sacó la esférica.

Diego Latorre encantado con James

Por medio de las redes sociales, le llovieron todo tipo de elogios al ’10’ colombiano, después de un nuevo concierto de fútbol con la camiseta ‘tricolor’, uno de los que no dudó en destacar lo realizado por Rodríguez, fue el reconocido exfutbolista y actual comentarista argentino, Diego Fernando Latorre, el cual se rindió ante el crack de Colombia.

Latorre compartió un video por medio de sus redes sociales en donde se destacan las mejores jugadas de James a lo largo del partido contra Brasil, allí aprovechó para resaltar lo que hizo el volante, pero además se enfocó en los futbolistas creativos y mayores, los cuales en ocasiones buscan extinguirlos, pero son los que sigue marcando la pauta en el fútbol.

James Rodríguez con la Selección Colombia contra Brasil por la Copa América 2024. Foto: Imago.

“Dicen que el fútbol cambió, que la ciencia…, que el GPS…, la tecnología…, que hoy juegan atletas… etc. No queremos convencernos o no nos conviene convencernos. Jugadores talentosos que cruzaron la barrera de los 30 siguen dominando el mundo. ¿Alguien se pregunta cosas para mejorar? ¡Casi nadie! Estamos entrenados para repetir”, expresó Diego en su cuenta de X.

James Rodríguez agradecido con los hinchas

Después del final del encuentro, James habló con los medios de comunicación, allí no ocultó su agradecimiento por el reconocimiento que le hacen los fanáticos, como se dio en el momento que salió sustituido en los últimos minutos ate Brasil, en donde todo el estadio estalló en aplausos por el gran desempeño que mostró una vez más con Colombia.

“Es un orgullo grande, yo siempre voy a darlo todo por esta camiseta, ver a toda la gente que me estaba aplaudiendo es un orgullo muy grande, de verdad me siento muy orgulloso de ellos, hemos hecho un buen partido con chances de ganar, ahora viene lo más complicado. Esperemos a ver qué sigue”, dijo James.