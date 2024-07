Tenía la promesa de ser un partido llenó de emociones y cumplió a cabalidad. La Selección Colombia jugó contra Brasil para definir quién terminaba como líder el Grupo D en la Copa América 2024 y luego del empate uno a uno, la Conmebol le dio la razón a Dorival Júnior, DT del equipo brasilero, sobre la ‘ayuda’ que el VAR le dio a la Tricolor.

Pasó como en la vida, unas veces te dan y en otras te quitan. ¡A los hechos! A pesar de que a Colombia le alcanzaba con el empate para llegar a los cuartos de final de la Copa América, ya había asegurado la clasificación, salió a imponer condiciones contra un equipo que tenía grandes individualidades como Vinicius Jr. y Raphinha.

James Rodríguez cobró un tiro libre y a los ocho minutos estrelló un balón en el palo. La respuesta de Brasil iba a ser un golazo de tiro libre de Raphinha a los doce minutos. La Selección Colombia, lejos de sentir el golpe de estar abajo en el marcador, salió a buscar el empate, pero le dieron espacios a Vinicius Jr. para que hiciera de la suyas.

Transcurría el minuto 43 del primer tiempo cuando Vinicius Jr. quedó mano a mano contra Daniel Muñoz y cuando esto pasa, el delantero brasilero suele ganar en 9 de cada 10 ocasiones. ¡Y no es por exagerar! El extremo tocó el balón justo antes que el lateral de Colombia pudiera llegar y cayó al suelo en el área. El reclamo en Brasil fue claro… ¡Penal! Pero ni el árbitro Jesús Valenzuela, ni el VAR, encabeza del juez Mauro Vigliano, cobraron la supuesta infracción. ¿Era penal?

El penal que no le cobraron a Vinicius Jr. vs Colombia. (Foto: Imago)

“No sé si el arbitraje tuvo interferencia en el resultado, pero en ese momento hubiera sido dos a cero, y un dos a cero con la velocidad y el equipo que tenemos nosotros, independientemente de que todo estuviera saliendo como queríamos en ese momento, es una diferencia muy diferente que el uno a cero. Después rápidamente llegó el empate. Entonces, para mí sí fue decisivo, porque, incluso, dentro del estadio solo él (árbitro) y el VAR no vieron esa infracción. Una vez más, Brasil fue muy perjudicado”, dijo en conferencia de prensa el DT de Brasil sobre el penal no cobrado a Vinicius Jr. y la Conmebol le dio la razón.

La Conmebol le dio la razón a Brasil por la ‘ayuda’ del VAR a Colombia

La Conmebol dio a conocer los audios del VAR sobre la jugada entre Daniel Muñoz y, de entrada, afirmaron que “en una disputa de balón dentro del área peal del equipo de negro (Colombia), un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contrato imprudente para la acción (…) El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintas velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo”.

Colombia y Brasil se pueden volver a enfrentar en la Copa América 2024

En el caso que ambas selecciones ganen sus partidos de cuartos de final, jugarían entre sí una de las semifinales de la Copa América 2024 el miércoles 10 de julio. Mientras que la Selección Colombia jugará contra Panamá el sábado 6 de julio a las 5:00 P.M. en el estadio State Farm, de Glendale, Brasil enfrentará a Uruguay ese mismo día a las 8:00 P.M. en el estadio Allegiant, de Las Vegas.