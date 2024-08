Entre los hinchas colombianos sigue un sin sabor por no tener certezas sobre las jugadas polémicas que pasaron en la final de la Copa América 2024. Parece que los audios del VAR nunca serán revelados, pero lo que sí se hizo público fue lo que decidió la FIFA con el árbitro que estuvo encargado de la Video Asistencia Arbitral en el partido entre la Selección Colombia y Argentina.

¡A los hechos! La primera jugada que reclamaron como penalti se dio al inicio del segundo tiempo cuando un cabezazo de Alexis Mac Allister terminó impactando la mano de Carlos Cuesta en el área de Colombia. El árbitro Raphael Claus no sancionó la jugada como penalti y el VAR tampoco lo llamó para que revisara la jugada.

Según el diario Olé, de Argentina, la mano de Cuesta parece en posición natural y no amplió el volumen para ser considerada penal. ¡Siguiente jugada! Jhon Córdoba llegó primero al balón y Mac Allister terminó pegándole en el pie izquierdo cuando estaba en el área de Argentina. Toda la Selección Colombia reclamó penal, pero Claus no lo consideró así y Rodolpho Toski, árbitro encargado del VAR, no pensó que el juez central se hubiera equivocada en la decisión para que fuera a revisar la posible infracción.

Sobre el supuesto penal a Córdoba hay opiniones divididas. Mientras que Samuel Vargas, de Win Sports, señala que sí fue penalti por clara imprudencia del jugador argentino, Carlos Antonio Vélez, de RCN, lo niega de manera vehemente diciendo que el delantero colombiano atropella y “provoca que el adversario le golpee“. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí! Otro supuesto penal que no le pitaron a Colombia.

El supuesto penal a Córdoba en la final de la Copa América. (Foto: X)

Cuando se jugaba el segundo minuto de adición del segundo tiempo de la prórroga, Nicolás Tagliafico le dio un golpe a Dávinson Sánchez en el área argentina, pero tampoco fue sancionada como penalti por parte de Raphael Claus. Aquí se demoró un poco más mientras Rodolpho Toski y Danilo Manis, árbitro asistente en el VAR, revisaban la supuesta infracción, pero la decisión fue apoyar la determinación del árbitro brasileño. Final del partido, Argentina campeón de la Copa América tras una victoria uno a cero, pero todavía quedaba mucha tela por cortar, y una decisión estaba a punto de llegar.

La decisión de la FIFA con el árbitro del VAR de la final Colombia vs. Argentina

“La FIFA, nota mediante a la Comisión de Árbitros de la Conmebol, dio a conocer la nómina de colegiados sudamericanos designados para las Fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, anunció la Conmebol. De esta manera, se conoció que la Federación Internacional de Fútbol Asociación tomó la decisión que Rodolpho Toski, árbitro encargado del VAR en la final de la Copa América, no hiciera parte de los grupos arbitrales que estarán en los diez partidos de esta doble jornada de Eliminatorias. Incluso, también decidieron que no acompañara a la terna arbitral de Raphael Claus que sí fue designado, ya que el árbitro VAR que eligieron fue Wagner Reway. ¿Casualidad o causalidad tras las tres jugadas polémicas que reclamaron como penal en el partido Colombia vs. Argentina?

El árbitro de la final de la Copa América 2024 recibió el respaldo de la FIFA

A pesar de que por muchos fue cuestionado y hasta señalado de un supuesto mal arbitraje, Raphael Claus recibió el respaldo de la FIFA al ser designado para el partido entre Venezuela y Uruguay del martes 10 de septiembre por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.