Otro afectado es Miguel Ángel Borja, el goleador de River Plate no hace presencia en Copa Libertadores luego de sufrir una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Se espera que en dos semanas, aproximadamente, esté de regreso. Rafael Santos Borré, por su parte, también reporta lesión en Internacional de Brasil. Dávinson Sánchez está en lista por molestias en su espalda y a finales de agosto espera estar de regreso.

Jhon Lucumí sigue preocupando a Néstor Lorenzo. El zaguero se lesionó contra Uruguay, en el debut en la Copa América. Tuvo que salir de la cancha y desde ese momento no ha podido estar 100%. Se reportó en el Bologna, pero no logra estar en óptimas condiciones y podría alejarse de la convocatoria de septiembre. Misma situación pasa con Yerry Mina.

Vale resaltar que la Selección Colombia jugará el próximo 6 de septiembre contra Perú en el Monumental de Lima (08:30 pm), y luego recibirá a la Selección Argentina en el Metropolitano de Barranquilla, el 10 de septiembre, desde las 3:30 pm (hora colombiana). El entrenador argentino no pierde de vista los seis puntos de seis posibles para ir acercando la clasificación al Mundial 2026.

No hay nada más qué hacer. Cara en alto y continuar en la búsqueda de la gloria en el fútbol internacional. El subtítulo de la Selección Colombia no del todo es malo para los jugadores, pues permite una gran cotización en el mercado y se esperan movimientos en Europa. Por otra parte, ya con el objetivo Eliminatorias Conmebol en el radar, el técnico Néstor Lorenzo recibe graves noticias.

