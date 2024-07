Se iba a jugar un partido que tenía todo para ser de una instancia decisiva de la Copa América 2024 y los hinchas colombianos respondieron de tal forma. Dorival Júnior, entrenador de Brasil, reaccionó y sorprendió con una declaración sobre la hinchada colombiana tras el empate contra la Selección Colombia.

La antesala al encuentro que se disputó en el estadio Levi’s, de Santa Clara, no podía tener un mejor condimento que saber quién terminaría como líder del Grupo D y, por ende, evitaría a Uruguay en cuartos de final de la Copa América. El apoyo de los hinchas colombianos se iba a sentir por todo lo alto.

A pocos minutos del inicio del encuentro, la Conmebol anunció por las redes sociales oficiales de la Copa América que la entradas se habían agotado y se iba a ver una gran ola amarilla entre los hinchas de Colombia y Brasil. ¿Se alcanzaron a diferenciar? ¡Claro que sí! La hinchada de la Tricolor le ganó este partido a los brasileros en las tribunas, según el mismo entrenador Dorival Júnior.

Brasil abrió el marcador con un gol de tiro libre de Raphinha a los doce minutos del primer tiempo y desde ese momento fue clave el apoyo de los hinchas colombianos para que el equipo tuviera un envión anímico suficiente en vísperas de empatar el partido. No hay dudas, de los 70.971 hinchas que vieron el empate a un gol entre la Selección Colombia y el equipo brasilero, la mayoría tenía el corazón pintado de amarillo, azul y rojo.

En la conferencia de prensa posterior al empate uno a uno del 2 de julio, al técnico brasilero le preguntaron por la influencia de ese jugador número 12 en el fútbol como lo fue en esta ocasión los más de 50.000 hinchas de Colombia que estuvieron presente en el estadio Levi’s. La respuesta del DT de Brasil que llena de orgullo iba llegar en 3, 2, 1…

La sorpresiva declaración del DT de Brasil sobre los hinchas colombianos

“Quizás no eran 50.000, me parece que eran más, pero bueno… Realmente, es una hinchada que hoy (2 de julio) presionó y empujó al equipo colombiano en todo momento. Son jugadores que están acostumbrados a jugar grandes partidos y grandes clásicos. Los nuestros también y para mí (la hinchada) no es problema. De hecho, el equipo rival jugó bien e hizo las cosas con naturalidad por el tiempo que llevan juntos y esos son detalles que a nosotros nos van a llegar en la selección brasileña. Pero tenemos muy poquito tiempo desde que empezamos a desarrollar este equipo y, sin duda, muchos partidos nos encontraremos con algunas dificultades por esas oscilaciones que siguen sucediendo. Pero bueno… Quizás en el futuro podamos llegar a ese nivel que está mostrando la selección colombiana“, afirmó Dorival Júnior.

El próximo estadio que tienen que llenar los hinchas de Colombia en la Copa América

La Selección Colombia jugará contra Panamá el sábado 6 de julio a las 5:00 P.M. por una de los partidos de los cuartos de final de la Copa América 2024 y los hinchas colombianos, seguramente, repetirán la constante de llenar un estadio en Estados Unidos. En esta ocasión, la misión será que la hinchada de la Tricolor se haga sentir una vez más en el estadio State Farm, de Glendale – Arizona -, que cuenta con una capacidad para 63.400 aficionados.