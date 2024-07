Dentro y fuera de la cancha del estadio Hard Rock, de Miami, se dieron situaciones que dieron de qué hablar, y una de las involucradas fue la hermana de David Ospina. En la final de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Argentina hubo un robo y Daniela Ospina lo confirmó.

La final estaba pactada para que iniciara a las 7:00 P.M. hora de Colombia, pero en las tribunas había más espacios vacíos que tribunas llenas. ¿Por qué? Los encargados del estadio Hard Rock decidieron cerrar las puertas porque los hinchas que no tenían boletas empezaron a entrar a la fuerza.

Por fortuna, la hermana de David Ospina pudo entrar, pero… El caos que se vivió en la final de la Copa América fue tal que se habla de unos 8.000 hinchas que entraron sin tener boletas. Ya se habla de consecuencias y Daniela Ospina tuvo que vivirlas en carne propia.

“Se tiene información de que están identificados 7.000 (hinchas). En su mayoría, viven en Estados Unidos. Hay un gran número de residentes, no todos de la Florida, llegaron de distintas partes del país. También hay colombianos que llegaron de Canadá”, afirmó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora ‘Blu Radio’. Estos aficionados irían a juicio, se les quitarían las visas y serían deportados a Colombia.

Hinchas esposados en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

Luego de la derrota de la Selección Colombia contra Argentina en la final de la Copa América 2024, Daniela Ospina hizo un pedido público: “Ayer (14 de julio) en el estadio perdí mis documentos; lastimosamente, como colombiana, todo lo que pasó ayer me entristece. Si alguien sabe de algo, lo agradezco, solo quiero recuperar mis documentos“. Esta versión cambió para confirmar el robo que hubo en el partido por el título del torneo continental.

Daniela Ospina confirmó el robo que hubo en la final de la Copa América

Más allá de las polémicas deportivas por los dos penaltis que el árbitro Raphael Claus no sancionó por las faltas a Jhon Córdoba y Dávinson Sánchez que terminaron haciendo tendencia la palabra ‘robo’ en Colombia, el robo que si se confirmó fue a la hermana de David Ospina. A Daniela Ospina le preguntaron en Instagram si había encontrado sus documentos y respondió que “¡¡no!! La verdad, no se me perdieron, me los sacaron del bolso“.

Ospina confirma robo en la final de la Copa América. (Foto: Instagram / @daniela_ospina5)

¿La nueva pareja de James Rodríguez?

James Rodríguez anunció en julio de 2017 que se separó de Daniela Ospina y de ahí en más solo se le ha conocido públicamente a Shannon de Lima como pareja, pero… Durante la Copa América 2024, se vio a la modelo Luisa Duque sentada junto a la familia del ’10’ colombiano. ¿La nueva pareja del capitán de la Selección Colombia?