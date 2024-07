Pasan los días y todavía resulta muy difícil de creer. La Selección Colombia estuvo cerca de ganar la segunda Copa América en su historia y una de las mayores polémicas en la derrota contra Argentina fue el penal no pitado a Jhon Córdoba. Ya se supo todo con las tres palabras que el árbitro dijo al respecto.

La historia pudo ser diferente. En un partido muy parejo al ser la final de la Copa América 2024, los detalles, como lo pudo ser un penalti sancionado, prometían ser la clave para definir al campeón. Esto estuvo a punto de suceder al minuto 27 del segundo tiempo en el encuentro entre Colombia y Argentina.

Con la premisa de salir a ganar el partido, la Selección Colombia tenía a los dos laterales lanzados en ataque. Johan Mojica tiró un centro que cruzó toda el área y llegó a hasta Santiago Arias, quien dio un pase atrás y la polémica arribó en 3, 2, 1. Jhon Córdoba llegó primero a la pelota, pero Alexis Mac Allister le golpeó la pierna derecha en el área de Argentina.

¿Hubo suficiente contacto para que fuera penalti? “Creo que nosotros desde el momento uno teníamos ganas de ganar, teníamos esa hambre. Pero bueno, creo que sucedieron ciertas cosas que no tenemos explicación, pero ya pasó. Lo del penal creo que lo vimos todo, era un penal claro, por ahí el árbitro vio otra cosa y quizás eso hubiera cambiado el partido”, le contó Córdoba al programa F90, de ESPN Colombia, y lo mejor estaba por venir.

El penal no pitado a Córdoba vs. Argentina. (Foto: https://www.semana.com/)

La Selección Colombia perdió contra Argentina la final de la Copa América 2024 por un gol a cero el domingo 14 de julio y la decisión de la Conmebol fue no publicar los audios del VAR dándole la razón a las determinaciones que tomó el árbitro Raphael Claus. Una de estas fue la de no sancionar penal por el contacto que recibió Jhon Córdoba y el mismo delantero reveló qué le dijo el juez central tras esta polémica jugada.

Las palabras que el árbitro dijo tras el penal no pitado a Colombia

Durante la entrevista que le concedió a F90, de ESPN, a Jhon Córdoba le preguntaron si el árbitro Raphael Claus le había dicho algo tras la acción que no sancionó como penal y la respuesta del delantero fue contundente: “Que me levantara, que me levantara, solamente“. Más claro, imposible. El juez central de la final de la Copa América 2024 no dudó sobre una jugada que pudo cambiar la historia para la Selección Colombia.

El mensaje de Jhon Córdoba para Argentina sobre la final de la Copa América

“Ellos la mayoría del tiempo estuvieron esperando. Lo que nosotros sentíamos era eso, que estaban buscando los penales. Por ahí se encontraron esa jugada donde macaron el gol y esas son las finales. Marcaron el gol y ganaron, pero bueno… Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprochar porque el trabajo fue arduo”, afirmó Jhon Córdoba sobre la Selección Argentina.