8:00 p.m. Brasil vs Colombia: DSports, RCN y Caracol 8:00 p.m. Costa Rica vs Paraguay: DSports

8:00 p.m. Bolivia vs Panamá: DSports 8:00 p.m. Estados Unidos vs Uruguay: DSports y Win Sports +

7:00 p.m. México vs Ecuador: DSports 7:00 p.m. Jamaica vs Venezuela: DSports y Win Sports +

7:00 p.m. Argentina vs Perú: DSports y Win Sports + 7:00 p.m. Canadá vs Chile: DSports

5:00 p.m. Colombia vs Costa Rica: DSports, RCN y Caracol 8:00 p.m. Paraguay vs Brasil: DSports

5:00 p.m. Panamá vs Estados Unidos: DSports y Win Sports + 8:00 p.m. Uruguay vs Bolivia: DSports

5:00 p.m. Ecuador vs Jamaica: DSports 8:00 p.m. Venezuela vs México: DSports y Win Sports +

5:00 p.m. Perú vs Canadá: DSports 8:00 p.m. Chile vs Argentina: DSports

5:00 p.m. Colombia vs Paraguay: DSports, RCN y Caracol 8:00 p.m. Brasil vs Costa Rica: DirecTV y Win Sports +

5:00 p.m. Estados Unidos vs Bolivia: DSports 8:00 p.m. Uruguay vs Panamá: DSports

5:00 p.m. Ecuador vs Venezuela: DSports 8:00 p.m. México vs Jamaica: DSports

7:00 p.m. Perú vs Chile: DSports

7:00 p.m. Argentina vs Canadá: DSports, RCN y Caracol

Grupo C: Dinamarca-Serbia (Múnich) Hora: 2 p. m. hora de Colombia Transmite: STAR+

Grupo C: Inglaterra-Eslovenia (Colonia) Hora: 2 p. m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Grupo C: Dinamarca-Inglaterra (Fráncfoort) Hora: 11 a .m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Grupo C: Eslovenia-Serbia (Múnich) Hora: 8 a .m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Grupo C: Serbia-Inglaterra (Gelsenkirchen) Hora: 2 p. m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Grupo C: Eslovenia-Dinamarca (Stuttgart) Hora: 11 a .m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Alemania Vs. Escocia (Múnich) – Grupo A Hora: 2 p. m. hora de Colombia Transmite: ESPN

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.