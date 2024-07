Hay un amplio dominador en esta categoría, pues el Gol Caracol le pasa por encima al Canal RCN con el partido Panamá vs. Colombia.

Nuevamente, Gol Caracol goleó a RCN en la transmisión del partido Panamá vs. Colombia

Los números no fueron muy diferentes a los recientemente marcados en el Panamá vs. Colombia. El ‘Gol Caracol’ se quedó con el 24.2 de audiencia, mientras que el Canal RCN solamente registró 8.6.

Rating Colombia, cuenta de la red social X especialista en mediciones diarias de la televisión colombiana, también reveló los números que dejó el partido de la Selección Colombia vs. Brasil , que cerró la fase de grupos de la Copa América 2024. Allí ya hubo goleada del ‘Gol Caracol’, pues lideró el juego y se continuó consolidando como el canal de los colombianos.

Según los datos de Rating Colombia, el sábado 6 de julio 2024 hubo total dominio del Gol Caracol, que sacó amplia diferencia con el partido Colombia vs. Panamá, transmisión que estuvo liderada por Javier Hernández Bonnet y tuvo la narración de Carlos Alberto Morales y el análisis del entrenador venezolano Rafael Dudamel.

James celebra con Jhon Arias. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.