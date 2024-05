Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros colombianos que más ha dado de qué hablar en el fútbol internacional. Sus goles en River Plate lo han puesto en lo más alto del fútbol argentino, generando todo tipo de comentarios de los hinchas de nuestro país que lo quieren ver en la Copa América 2024.

El delantero del conjunto ‘millonario’ entregó unas declaraciones en las que mostró su deseo de ser tenido en cuenta por el entrenador argentino, Néstor Lorenzo, pensando en lo que se viene para el combinado nacional a nivel continental.

Miguel Ángel Borja y su mensaje a Néstor Lorenzo pensando en la Copa América

“Él venir acá a River lo hice pensando en la Selección, ya voy para dos años acá, pero son dos sin estar y eso me tiene con ese sinsabor. He estado a las puertas de volver, pero no se ha podido. Espero que para la Copa América, el profe tenga en carpeta a Miguel Borja y crea que pueda ayudar en esa competencia importante. He hablado con Martín y el enfoque es trabajar por esa Copa América”,dijo Miguel Borja en la página oficial del club.

Las opciones que tiene Miguel Ángel Borja de ir a la Copa América

Sus goles y el buen momento que vive Miguel Ángel Borja con River Plate lo ponen a soñar con volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia y jugar de nuevo la Copa América. Además, el delantero colombiano se ilusiona con la noticia que dio la Conmebol sobre el aumento de los convocados para las Selecciones.

Ya no serán 23, sino 26 jugadores los que los técnicos podrían llamar para disputar el certamen. Un delantero de más podría ser una gran opción para el técnico. Borja espera seguir su buen presente, seguir marcando goles con River Plete y darle más motivos al técnico de la ‘tricolor’ para que lo tenga en cuenta. Antes de la Copa América jugará la Copa Argentina, la Liga Argentina y un partido de Copa Libertadores.