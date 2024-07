En medio de la Copa América 2024, se recordó cuando Richard Ríos no dudó y eligió a la mujer más linda de Colombia. ¡Video!

Es la gran sorpresa de la Selección Colombia en la Copa América 2024. ¡De eso no hay dudas! El nivel de Richard Ríos con la Tricolor ha hecho que no solo se gane un lugar como titular, las curiosidades sobre el volante colombiano empezaron a salir a luz, y una de esas historias para recordar fue el día en el que eligió a la mujer más linda de Colombia.

La historia de Ríos en el fútbol empezó jugando los Torneos Departamentales de la Liga de Antioqueña de Fútbol, pero no se le abrieron las puertas de inmediato en las canchas tradicionales, y decidió llevar su talento al fútbol sala. Fue tan bueno lo que hizo en los equipos Real Antioquia y Alianza Platanera que fue convocado por la Selección Colombia de Fútbol Sala.

Con la Tricolor llegó a disputar el Sudamericano Sub-20 de Fútbol Sala en Lima y la Liga de desarrollo de la misma categoría en Rio de Janeiro. En Brasil le pusieron el ojo a Richard Ríos y lo invitaron a probarse en Flamengo. La prueba no iba a ser un obstáculo, la superó con suficiencia, firmó con el equipo brasilero y llegó a ganar el Brasileirao Sub-20 y la Supercopa de la misma categoría.

El debut como profesional llegó en 2020, pero no pudo consolidarse en Flamengo y fue cedido en condición de préstamo a Mazatlán. Jugando en México sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Un punto de inflexión en la carrera de Ríos que marcaría el crecimiento que lo llevaría hasta ser una de las figuras de la Selección Colombia en la Copa América 2024.

Ríos lleva dos goles con la Selección Colombia. (Foto: Imago)

Luego de un paso por Guaraní, de la segunda división de Brasil, Palmeiras anunció en marzo de 2023 que habían firmado a Richard Ríos. El entrenador Néstor Lorenzo lo empezó seguir de cerca y justo cuando pasa por uno de los mejores niveles futbolísticos, recordaron un video en el que el volante hizo una elección sin dudar.

‘Keep Smiling’ (Sigue Sonriendo) publicó un video de una dinámica de preguntas que hicieron con Richard Ríos en diciembre de 2023. En ese momento, el volante prefirió no responder su situación sentimental, uno de los misterios que ha sido viral en la Copa América 2024, pero cuando le preguntaron por la mujer más linda de Colombia no dudó. “Andrea Valdiri”, respondió Ríos.

Los elogios de Lorenzo a Ríos en la Copa América

Una de las claves del rendimiento de la Selección Colombia en la Copa América 2024 es la confianza que Néstor Lorenzo le da a sus jugadores. Este voto se lo dio a Ríos sin que fuera un jugador que el mundo del fútbol conocía. “Simplemente me guié por lo que Richard (Ríos) venía haciendo, incluso cuando no era titular; el otro día dije que no ha alcanzado el techo, va a ser un jugador de élite si sigue por ese camino (…) Al equipo le da un poco de todo: marca, ruptura, va hacia adelante, buen juego aéreo, buen remate de media distancia. Es un jugador que puede ser útil para cualquier escuadra y por eso está donde está”, afirmó el DT de la Tricolor.