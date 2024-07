La pregunta no podía ser otra: ¿Está en su nuevo prime? Aunque James Rodríguez no dudó en responder con un no, el nivel que demuestra en la Copa América 2024 es tan alto que se animaron a proponer un nuevo equipo como posible destino. No tendría que irse de Estados Unidos tras el torneo continental.

James llegó a la Copa América con tan solo cinco minutos disputados en Sao Paulo desde que Luis Zubeldía asumió como entrenador del equipo brasilero a partir del 22 de abril de 2024. El futuro del capitán de la Selección Colombia parecía lejos de Brasil, pero…

Con cinco asistencias, un gol, cuatro premios al mejor jugador del partido y el mismo número de distinciones como el futbolista destacado de la semana, James Rodríguez terminó como el mejor jugador de toda la Copa América 2024 hasta las semifinales con una puntuación promedio de 8.48 puntos, según SofaScore. Este nivel llevó a ratificar la decisión que los directivos de Sao Paulo tomarían con James y el entrenador Zubeldía.

“Los dirigentes de Sao Paulo le dijeron a Zubeldía que había que hablar con el entorno James y sentarse después de la Copa América. (…) Después de lo brillante que ha sido James hasta ahora en la Copa América va a estar esa reunión y en esa reunión le van a decir a Zubeldía: ‘Acomódese a James, James no se tiene que acomodar a usted’. Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo una fuente directa”, sostuvo Andrés Marocco, periodista de ESPN, en el programa ‘Equipo F’.

James tiene contrato con Sao Paulo hasta el 30 de junio de 2026, y mientras se define si Luis Zubeldía aceptará acomodarse a lo que le puede dar el colombiano en la cancha para que lo ponga a jugar, desde Estados Unidos propusieron un nuevo equipo para el mediocampista colombiano. ¿Le compite al supuesto interés del Atlético de Madrid?

El nuevo equipo que proponen para James Rodríguez

“Charlotte FC necesita firmar a James Rodríguez este verano. Mira la Copa América que está teniendo: un gol y cinco asistencias en cuatro partidos. Está liderando a Colombia a las semifinales. El valor de James Rodríguez en el mercado de transferencias ahora es de €3.5 millones. ¡Wow! Charlotte FC pagó alrededor de €5 millones por Karol Świderski para poner eso en perspectiva. Si queremos ser serios y ser contendientes en la MLS, tenemos que traer una súper estrella. Va a vender camisetas y va a vender más entradas. ¡Gran inversión!“, propuso ‘Xtratime FC’, cuenta de Instagram.

James, un viejo anhelo del Atlético de Madrid

Eduardo Inda, periodista español, señaló en el programa ‘El Chiringuito’ que James interesa al entrenador Diego Simeone por, entre otras razones, ser “un futbolista asequible para la economía del Atlético de Madrid”. No es la primera vez que el DT argentino buscaría a Rodríguez, ya que en abril de 2021 el jugador colombiano le confesó a ESPN que Simeone le dijo que “era un jugador súper importante, que podía jugar con él y que había visto que estaba bien”.Sin embargo, Real Madrid se negó a que en ese momento se diera este fichaje.