Colombia llega a las semifinales de la Copa América 2024 con la esperanza de vencer a Uruguay, que tuvo que eliminar a Brasil para avanzar. Pero la buena noticia para los cafeteros es que tendrán una pequeña pero valiosa ventaja sobre los uruguayos gracias al percance con el avión que los iba a transportar.

Según lo que se conoció, el avión donde se suponía iba a viajar Federico Valverde junto a todos sus compañeros de la selección de Uruguay tuvo un problema técnico y no pudo despegar. Por lo tanto, los jugadores tuvieron que bajarse del avión y se fueron a dormir al hotel.

Este tipo de situación podría ayudar a la Selección Colombia en las semifinales, ya que los jugadores uruguayos podrían no estar al 100% descansados debido al desgaste que les generaría tomar un vuelo un día antes del partido de semifinales y no llegar con más tiempo a la ciudad de Charlotte.

Sobre el avión de Uruguay en Las Vegas

El informe de la situación con el avión que iba a trasladar a Uruguay fue entregado por Diego Muñoz, periodista deportivo de ESPN, quien está haciendo seguimiento a la Selección de Uruguay en la Copa América 2024.

“Uruguay se va a quedar a dormir en Las Vegas. Estaban arriba del avión y un desperfecto en el aire acondicionado del charter hizo que el vuelo no despegara. Vimos cómo el micro con los jugadores comenzó a bajar todos los bolsos, signo de que el tema venía para largo. Después de algunas reuniones del cuerpo técnico con las autoridades de la Selección se decidió quedarse en Las Vegas, dormir acá, no entrenar. Hoy hubo en la mañana una pequeña activación para aquellos que no jugaron ante Brasil, el resto del día fue de descanso y familia. Dependerá de la hora en la cual el plantel viaje este lunes de Las Vegas a Charlotte, para determinar si el equipo entrenará acá, o en la ciudad sede de la semifinal ante Colombia”.