La reacción de la prensa en Sudamérica a la dolorosa derrota de Colombia

El Comercio, uno de los medios más leídos de Ecuador, resalta el “triunfo histórico” ante Colombia, la segunda en la historia tras 1965. Además, comenta que si no fuera por los tres puntos por el caso Byron Castillo, estaría segundo con 22 puntos.

La derrota contra la Selección Ecuador no pasa para nada desapercibida y está en los ojos de los demás países de Sudamérica, esos que veían en meses pasados a Colombia como uno de los mejores equipos de la región. ¿Ahora qué dirán? La prensa más influyente del continente le colocó el ojo a la ‘Tricolor’.

No hay duda que depende de sí misma para clasificar y mejorar. Así como se falló, se puede cambiar el rumbo y el trabajo de Néstor Lorenzo se espera pueda aparecer y dar el golpe ante Brasil de visitante. Ese triunfo, podría dar un verdadero golpe de confianza.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.