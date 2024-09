River Plate sacó un empate importante en la Copa Libertadores ante Colo Colo en la ida de los cuartos de final. Sin embargo, una acción de Miguel Borja ha generado mucha polémica por una posible jugada de tarjeta roja. El relator argentino, Mariano Closs ha dado su opinión sobre lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

Avanza la Copa Libertadores y River Plate ha dado un importante paso por la clasificación a semifinales. Los de Marcelo Gallardo, entrenador que llegó a su partido número 100 en la competencia, igualaron en suelo chileno y definirán todo en Buenos Aires.

Una de las polémicas del partido fue, sin lugar a dudas, el pisotón de Miguel Borja al tobillo de Emiliano Amor. La acción generó un gran debate en redes sociales, ya que para muchos era una jugada de tarjeta roja por juego peligroso contra el argentino.

A un par de días del partido, ha aparecido una voz calificada a dar su opinión sobre la falta de Borja. El reconocido relator, Mariano Closs dio su opinión en las pantallas de Disney+ sobre la polémica decisión del árbitro, que puede ser determinante en el desarrollo de la llave de cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

La contundente opinión de Mariano Closs sobre Miguel Borja

Mariano Closs se metió en el debate sobre la posible jugada de roja directa. “Ustedes defienden camisetas, no son objetivos los que cubren equipos. Lo de Borja fue un a destiempo, es jugada de pisotón, no de plancha, y hubiese estado bien amonestado. No ameritaba roja como tampoco el chico de Colo Colo merecía ser expulsado, el que se tira fuerte al balón y lo levanta a Echeverri por liviano“.

El relator criticó a los periodistas partidarios de Boca, quienes compararon la jugada con la expulsión de Luis Advíncula en la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. “Lo que hacen mal es comparar el de Boca y el de River, y lo que se hace mal es poner fotos donde sea y repasar la jugada en el primer plano: así cualquier cosa va a ser foul, hasta un agarrón, cuando son distintas las planchas y el ir fuerte, ese es mi criterio“.

Publicidad