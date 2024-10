Otra jornada más de fútbol para las Selecciones en Sudamérica y quedó demostrado porque las Eliminatorias de la Conmebol son las más complicadas en el mundo. En el mejor momento de Colombia, solo bastó con visitar El Alto y enfrentar a Bolivia para perder el invicto rumbo al Mundial de 2026. El equipo de Néstor Lorenzo cayó por 1-0 en la altura y dejó pasar una oportunidad de oro para treparse a lo más alto de la tabla en la clasificación mundialista.

De momento, la derrota de la Selección Colombia no causará demasiados estragos para el equipo de Néstor Lorenzo en la Tabla de Posiciones. La Tricolor se mantendrá en los primeros puestos, sobre todo gracias a los demás resultados que se registraron durante la jornada. Ecuador y Paraguay no pasaron del empate en Quito y lo mismo ocurrió en el duelo Venezuela vs. Argentina. La más beneficiada de la jornada está siendo Bolivia, que ya se metió en puestos directos de clasificación para el Mundial de 2026.

A la espera de Uruguay vs. Perú…

De momento, la Selección Colombia seguirá descansando en el segundo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Conmebol. Con cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota, el equipo cafetero sigue siendo el único perseguidor de Argentina en la cima de la clasificación. La ‘Albiceleste’ sumó un punto ante Venezuela y extendió a 3 unidades su ventaja sobre la Tricolor.

Sin embargo, Lorenzo y sus dirigidos estarán muy atentos a lo que pase en el partido entre Uruguay y Perú. Este partido está programado para el viernes, 11 de octubre. Si el equipo charrúa gana o saca un empate en Montevideo, desplazará a Colombia a la tercera posición.

+ Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas (desarrollo Fecha 9)