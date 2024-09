El duro comunicado de la ACORD contra el Dibu Martínez

La derrota en Barranquilla le sentó muy mal a algunos jugadores de la Selección Argentina y uno de ellos fue claramente el Dibu Martínez. El portero agredió a un camarógrafo tras el silbatazo final y la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos se ha pronunciado.

La Selección Colombia se impuso este martes sobre Argentina 2-1 en el Metropolitano por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La hinchada local estaba sedienta de revancha tras la final de la Copa América y se hizo sentir en Barranquilla.

El Dibu Martínez fue uno de los apuntados por la afición. El arquero campeón del mundo fue silbado por la fanaticada desde el primer minuto del partido y la derrota no le sentó nada bien. El argentino agredió a un camarógrafo que se acercó a él luego del silbatazo final.

La ACORD contra el Dibu Martínez

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos saltó en defensa del camarógrafo, Jhonny Jackson. “ACORD COLOMBIA rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez hacia un camarógrafo, luego de finalizar el partido, en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla”.

El sindicato solicitó a las autoridades futbolísticas tomar cartas en el asunto. “Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta. De tal manera, solicitamos que la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la CONMEBOL, AFA y FIFA“.

“ACORD, como autoridad periodística deportiva en el país, exige a FIFA que se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que no es ejemplo para las nuevas generaciones” agregó la asociación tras lo ocurrido en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Qué dijo el camarógrafo?

El propio Jhonny Jackson se pronunció luego del episodio con el portero. “Termina el partido y yo siempre voy a buscar reacciones, simplemente entro a la cancha después de 90’ minutos, todos están cansados, veo al ‘Dibu’ saludándose con sus compañeros y me acerco a él. De la nada el ‘Dibu’ le pega a mi cámara, me dio rabia, yo estoy trabajando, operando mi cámara, ni siquiera jugué con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada“.

“Quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo a perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’” concluyó el camarógrafo en un video subido a las redes sociales minutos después del incidente con el futbolista.