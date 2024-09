La Selección Colombia venció este martes a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla en duelo válido por las Eliminatorias. Los goles de Mosquera y James marcaron un triunfo que no cayó bien en el equipo argentino y menos, en el portero Emiliano Martínez. El ‘Dibu’ tuvo una reacción reprochable al final del compromiso.

Recién pitó el juez, uno de los camarógrafos hizo su trabajo habitual de filmar las reacciones de los jugadores, tanto de los colombianos como de los argentinos, pero el arquero Martínez sacó lo peor de él y terminó agrediendo al camarógrafo, no de manera directa, pero sí a su implemento de trabajo (la cámara) y a su dignidad.

Sentidas palabras del camarógrafo agredido por el Dibu Martinez: le envió un mensaje

El mismo camarógrafo salió a hablar y dejó llamativas palabras que fueron dirigidas al ‘Dibu’ Martínez, además, contó la versión de los hechos: “Dibu, hermano, cómo estás, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Termina el partido y yo siempre voy a buscar reacciones, simplemente entro a la cancha después de 90’ minutos, todos están cansados, veo al ‘Dibu’ saludándose con sus compañeros y me acerco a él”.

Agregó que: “de la nada el ‘Dibu’ le pega a mi cámara, me dio rabia, yo estoy trabajando, operando mi cámara, ni siquiera jugué con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada”.

Al final, aprovechó para enviarle un mensaje al ‘Dibu’: “quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo a perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’”.

Por ahora, el arquero de la Selección Argentina no se ha pronunciado sobre el reprochable hecho que hoy lo pone en el ojo del huracán, pues más allá de sus actitudes durante el Mundial y las dos Copas América, jamás se había metido con un trabajador externo al juego.

