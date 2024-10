La Selección Colombia cerró la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con una aplastante victoria ante Chile en el Metropolitano de Barranquilla. Luis Díaz fue el autor de uno de los goles del triunfo y el jugador de Liverpool se rindió ante James Rodríguez luego de que le diera la asistencia para su anotación.

Este martes 15 de octubre se jugó el encuentro entre la Selección Colombia y Chile en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Néstor Lorenzo se impuso como local 4-0.

Luis Díaz fue uno de los anotadores del partido. El jugador de Liverpool puso el segundo gol del partido, luego de que Colombia recuperara la pelota en zona de ataque tras un error en la salida de los jugadores chilenos. Fue James Rodríguez el que asistió al guajiro para poner el 2-0 parcial.

“Siempre es especial marcar con la Selección por todo lo que representa, al país y siempre que nos ponemos la camiseta nos llena de orgullo. Marcar, que no siempre lo podemos hacer, llena de alegría y de ese orgullo que siempre tratas de representar a miles de habitantes para nuestro país. Los goles, todos son especiales. Siempre trato de disfrutar de la misma manera, nunca celebro un gol tranquilo porque lo vivo mucho, esto es lo que siempre soñé y es un orgullo” fueron las palabras de Luis Díaz luego del partido.

Qué dijo Luis Díaz sobre James Rodríguez

El extremo se refirió a su conexión con James Rodríguez. “Con James ya sabemos la relación que tengo con él, para mí es un orgullo jugar al lado de él, siempre lo he manifestado. El compartir con él, le he aprendido mucho, siempre estamos juntos, tratamos de compartir cada momento y él dentro de todo, con su talento y personalidad, siempre habla en el campo de juego. Solo hacemos dos o tres señas para entendernos, de eso se trata el fútbol y mucha admiración para él“.

Lucho agradecido con Barranquilla

Luis Díaz tuvo palabras de agradecimiento con la hinchada de Barranquilla, tanto por su época con Junior como ahora con la Selección Colombia. “Siempre que he venido a Barranquilla, me han demostrado el calor. No solo los de Junior sino porque represento a Colombia que es importante. A todos nos apoyan de la misma manera, tratan de darnos ese apoyo y cariño y lo han demostrado en todo este camino. Casi siempre fuera del hotel están alentándonos, motivándonos y es muy importante porque nosotros nos motivamos, salimos al campo a darle alegría a ellos entonces es un papel fundamental“.

