Luis Díaz y FC Barcelona estarían agilizando un fichaje que podría ser histórico

El mercado de pases en Europa enciende motores y varios colombianos se colocan en la mira. Algunos desde el fútbol colombiano o Sudamérica podrían dar el salto al ‘Viejo Continente’. Otros compatriotas cambiarían de club y Luis Díaz se sigue mencionando en los pasillos en Cataluña. Lucho se presenta como una posibilidad para romper la ventana de transferencias en LaLiga y reforzar el plantel del técnico alemán Hansi Flick.

Cabe recordar que la firma de Hansi Flick en el FC Barcelona resultó muy positiva. El equipo cambió el juego, es ofensivo, volvió a la pelea tanto en España como en Europa y disfruta del talento de varios canteranos y figuras en el mundo como el brasileño Raphinha y el polaco Robert Lewandowski. El equipo español quiere algo más y tendría a Luis Díaz en la mira.

Desde mercados anteriores, Luis Díaz es seguido por Barcelona. Recientemente, la prensa española lo volvió a mencionar como una posibilidad para el gigante catalán y entraría en conversaciones con el Liverpool para un posible movimiento y cruzar cifras para dar por firmado al extremo colombiano. Según Sport, los representantes de Lucho tienen buena relación con el club catalán.

La situación para Lucho en Liverpool, en términos contractuales y salariales, no es fácil. Su salario no es destacado e incluso hay suplentes que ganan más que el guajiro. Por esta razón, el colombiano estaría presionando para mejorar el salario en próximas semanas. Las directivas de los ‘Reds’ tendrían sus ojos en otros temas y no en los pedidos del volante. Por ejemplo, la renovación de contrato de Mohamed Salah es algo de alta prioridad en el departamento comercial, técnico y administrativo. Barcelona quiere pescar una figura de Arne Slot.

Deco quiere a Luis Díaz en el Barcelona

Deco, mítico jugador del Barcelona, actualmente es el director deportivo del club y tiene en la mira llevar a Luis Díaz para su proyecto. El exjugador portugués tiene a Lucho en mente para darle más calidad al ataque y le estaría ganando el pulso a otras estrellas en Europa como Nico Williams.

Sport asegura que la operación no es fácil, pero Barcelona podría intentarlo en este mismo mercado, aprovechando que al jugador no le es indiferente una tentativa oferta desde España.

Por ahora, Luis Díaz enamora en Liverpool, es fundamental en el trabajo de Arne Slot y su picardía en ataque es armamento para que los ‘Reds’ peleen por la Premier y Champions League. En Barcelona esperan el momento para atacar y llevar la mejora de contrato que Lucho desea.