Finalmente, el Dibu Martínez se ha pronunciado luego del polémico episodio con el camarógrafo tras el encuentro entre la Selección Colombia y Argentina de la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El portero publicó un mensaje disculpándose por lo ocurrido, pero omitió un detalle importante.

El Dibu Martínez ha sido sancionado por la FIFA por haber agredido a un camarógrafo tras la derrota de Argentina ante la Selección Colombia el pasado 10 de septiembre. El jugador de Aston Villa fue suspendido por 2 partidos, por lo que no estará bajo el mando de Lionel Scaloni para los encuentros ante Venezuela y Bolivia.

Ahora, el guardameta ha emitido su descargo tras la confirmación del castigo. “Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie” dijo por medio de su cuenta de Instagram.

“Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar

Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa” agregó.

El Dibu Martínez se olvidó del camarógrafo

Si bien el Dibu Martínez se ha disculpado por lo sucedido, a muchos les llamó la atención que en su comunicado no menciona ni hace referencia al camarógrafo agredido. Es decir, la causa principal de su sanción y el principal afectado por su comportamiento.

Esto dijo el camarógrafo

Luego del incidente en el Metropolitano, el camarógrafo se pronunció sobre lo sucedido. “Dibu, hermano, cómo estás, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Termina el partido y yo siempre voy a buscar reacciones, simplemente entro a la cancha después de 90’ minutos, todos están cansados, veo al ‘Dibu’ saludándose con sus compañeros y me acerco a él. De la nada el ‘Dibu’ le pega a mi cámara, me dio rabia, yo estoy trabajando, operando mi cámara, ni siquiera jugué con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada“

“Quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo a perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’” añadió Jhonny Jackson luego de ser agredido por el portero de la Selección Argentina el 10 de septiembre.