Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento a nivel de clubes desde su llegada a Manchester United. Los resultados en la temporada anterior no fueron los mejores y se conoció en su momento que el portugués pidió la salida del club, al final no se dio y seguirá siendo jugador de los ‘diablos rojos’.

Esta semana se conocieron unas declaraciones que generaron polémica en Inglaterra. Rudd Gullir, exjugador neerlandés campeón con su selección en 1988 y con paso en Chelsea, aseguró que Cristiano se arrepiente de haber vuelto al Manchester United, pero que el jugador no lo hace público.

También dio una opinión que no fue bien vista por los hinchas de Manchester, en la que afirma que a los jugadores ya no les interesa ir a su equipo: ”Ahora los jugadores quieren ir a Liverpool, City o Chelsea, el United ya no es un equipo a batir, así que tienen que cambiar su mentalidad”. Adicionalmente indicó que fue un error haber sacado a Mourinho, quien en su momento logró un título: “tenía jugadores de menor nivel, se apresuraron”.

Por su parte, Cristiano espera tener un buen inicio de temporada con Manchester United, sumar muchos goles y así ponerse a punto para disputar el que será su último Mundial con la Selección de Portugal en Catar 2022.