En España, buscan el fichaje del volante colombiano James Rodríguez, quien actualmente brilla en Olympiacos de Grecia e incluso ya ha sido nombrado una de las figuras de la Superliga de ese país. Con la ayuda de otro colombiano, el jugador, que fue 'Botín de Oro' en Brasil 2014, no descarta este movimiento y así volver a ser un movimiento top.

No hay duda que James Rodríguez sigue siendo una de las grandes atracciones en el mercado de pases en Europa, su nombre llama la atención en varios países. Su carrera lo ha llevado a Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania y recientemente un paso fugaz por el fútbol de Qatar. No se podría decir lo contrario si hablamos de la Kings League.

Vale resaltar que la Kings League es una liga española de fútbol siete muy famosa en el mundo y establecida en el 2022 por Gerard Piqué e Ibai Llanos, en sociedad con otras personalidades del fútbol e internet. A través del streamer Juan Guarnizo, uno de los colombianos más destacados en este torneo, James podría estar en dicha competencia.

Juan Guarnizo es el presidente de Aniquiladores FC y en Twitch dio detalles de lo que sería este fichaje top para la Kings League, dijo que le habló a James Rodríguez y le comentó de qué trata este nuevo proyecto, y le preguntó si más o menos está enterado. Eso sí, añadió que la charla fue muy ligera.

"Le hablé a James Rodríguez, yo solamente puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto. Simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy, muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada, solo le pregunté, ¿Oye, estás enterado de todo lo de Kings League?, y me dijo, 'Sí, he visto más o menos cositas y no sé qué'", dijo Juan Guarnizo en Twitch.