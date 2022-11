Manchester United no se queda callado y mucho menos quieto luego de la entrevista de Cristiano Ronaldo con The Sun, en la previa del Mundial Qatar 2022. El astro portugués dejó picantes palabras de por medio y fue contra el entrenador y algunas otras cosas del club rojo.

Por supuesto, estas declaraciones tuvieron eco en el mundo y quedó más que claro que la relación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo está rota, y pareciera que todo se ve reflejado en la cancha, pues con uno de los mejores jugadores del mundo y 'los diablos rojos' no han podido meterse en la lucha por el título de la Premier.

"Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado… Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra", son algunas de las frases que lanzó Cristiano Ronaldo en la charla con el reconocido Piers Morgan de The Sun.