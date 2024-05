Hubo un contragolpe de Al Nassr en el que David Ospina tuvo que salir a velocidad por el interior para impedir el avance del rival, no midió bien el ritmo de la pelota y al momento de detener la trayectoria, se llevó por delante al brasileño Malcom, delantero del Al Hilal. Esa jugada facilitó la tarjeta roja y tuvo que ingresar Waleed Abdullah en vez de Abdulelah Al-Amri.

Durante el año 2024, David Ospina ha jugado 11 partidos en la temporada. En el último mes (mayo), ha estado activo en la titular en el remate de la temporada en la Liga de Arabia Saudita y estuvo en los últimos cuatro juegos en el once inicial. Ahora se suma este partido por un nuevo título, donde el portero colombiano fue expulsado al minuto 56 del compromiso.

David Ospina la pasa mal en su vuelta a la titularidad en el Al Nassr. Era uno de los partidos más importantes de la temporada, pero las cosas no han salido bien en el equipo de Cristiano Ronaldo. Es una nueva edición del gran clásico de Arabia Saudita ante el Al Hilal, por la Copa del Rey de Campeones, juego que se disputa en King Abdullah Sports City de Jeddah.

