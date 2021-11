El delantero colombiano Falcao García fue baja de último momento del partido que jugó Rayo Vallecano ante Valencia y que finalizó 1-1 en Mestalla. El juego hacía parte de la fecha 15 de LaLiga, un empate que resulta clave para el equipo de Vallecas, pues sacar un punto en uno de los estadios más complejos de España, es vital para los objetivos.

El gol del Rayo Vallecano lo hizo Isaac Palazón, fue el empate tras el tanto de Carlos Soler de penalti al 19'. Un partido muy difícil pero que mantiene al club de Vallecas en la pelea por el top 5 de la tabla, por encima de equipos como el FC Barcelona y el mismo Valencia, que parcialmente es noveno con 19 unidades.

Pero, la gran pregunta en el club de Vallecas es, ¿qué es lo que pasa con Falcao? A último momento, El Tigre colombiano se fue de baja, parece que el mismo jugador y el Rayo mantuvieron prudencia, con tal de que se pueda recuperar de la mejor manera posible de las molestias musculares que posee y que lo alejaron de la última convocatoria de la Selección.

"Falcao había entrenado esta semana normal con el grupo, pero ayer sintió que no iba del todo bien, no es que recayera, pero no estaba del todo cómodo. Ha querido viajar, pero no había sentido de arriesgar y así lo decidimos. Es bien bien que sea el mismo jugador el que nos marque con sus sensaciones, pues va en plazos de lo que era su lesión", dijo el técnico Androni Iraola tras el empate ante el Valencia.