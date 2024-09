El volante ofensivo no pudo ser el mismo desde aquel inolvidable 2016, las cosas cambiaron muy rápidamente en su vida y los números en su carrera deportiva no le acompañaron. Marlos Moreno es considerado una “eterna promesa” que nunca pudo despegar en el exterior.

Marlos Moreno, volante colombiano. (Photo by Ahmad by Mora/Getty Images)

