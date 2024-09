Total expectativa en Colombia por ver al presente y al futuro de la Selección Colombia. La joya y la leyenda se enfrentaban en la séptima fecha de LaLiga 2024/2025. Por el lado del Rayo Vallecano, el técnico Iñigo Pérez prefirió dejar a James Rodríguez en la suplencia y no usarlo en los cinco cambios reglamentarios. Por otra parte, Yaser Asprilla fue figura del Girona y tuvo varias opciones de gol, fue titular y con la 10 en la espalda.

Lastimosamente, para Colombia, solo se pudo ver a Yaser Asprilla en acción, el ofensivo chocoano que cada vez más se ve agresivo en la portería rival. Contra Rayo Vallecano le pegó una pelota en el palo y otro balón se fue por encima del arco. Entre más pasan las fechas, hace méritos para ser eje de ataque del Girona.

Tras el 0-0 en Montilivi, ambos técnicos asistieron a la rueda de prensa, siendo los volantes colombianos el foco principal. El pálido resultado no fue impedimento para que existieran algunas críticas contra el DT del Rayo Vallecano por James Rodríguez y los elogios para Míchel, entrenador del Girona, por Yaser Asprilla.

James no tuvo minutos vs. Girona.

El técnico del Girona, cuando le preguntaron por Yaser y la responsabilidad de llevar la 10 en su espalda, no ocultó el guiño y el elogio para James Rodríguez, lo que también se considera una crítica hacia Iñigo Pérez, quien está siendo fuertemente criticado por los pocos minutos al volante cucuteño y su ausencia en este partido, teniendo en cuenta que es el futbolista mejor pago de la nómina y figura de la Liga de España.

“El 10 es de James, que estaba en el otro lado. Acá (a Yaser), se la hemos regalado” DT del Girona.

¿Qué dijo el técnico del Rayo Vallecano por dejar en la suplencia a James?

“Mis cambios siempre van a ir en la dirección de modificar o alterar el partido como en este caso, o que permanezca como está, si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para sostener un partido que estábamos sujetando con pinzas. A eso se debe”, dijo Iñigo Pérez sobre los cambios y la ausencia de James ante Girona.

“En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo, mi idea era estar más alto, pero me he equivocado en el planteamiento del partido y no he podido ayudar a mis jugadores para que estén en un hábitat que habitualmente estamos, que es en campo rival, poder presionar, generar pérdidas y atacar de manera vertical. Bueno, ellos también tienen culpa de que no hayamos podido ir hacia adelante porque creo que han tenido un nivel de presión muy alto”, agregó el DT español en conferencia de prensa.

