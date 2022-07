Yerry Mina ha sido protagonista de varios cruces con algunos futbolistas de varios clubes y selecciones del mundo, y ahora apareció una nueva queja sobre el defensor colombiano, por parte del delantero del Arsenal, el brasilero Gabriel Jesús.

El pasado 16 de julio, Arsenal jugó un partido amistoso de pretemporada ante el Everton, allí los dos futbolistas tuvieron un duelo, en donde el colombiano al parecer le hizo sentir la furia al brasilero.

Gabriel habló para TNT Sports Brasil, allí afirmó sentirse extrañado con la actitud de Mina, ya que fueron compañeros en el Palmeiras y tienen una buena relación.

"Yo jugué con Mina antes, en Palmeiras. Éramos muy cercanos. Por eso no sé por qué él me atacó e intentó hacerme algo así en el pecho. También me hablaba mierda. No sé por qué, no sé cuál es la razón para hacer eso. Yo ya no soy un niño y lo traté a él de la misma manera. Después, ganamos el partido y eso es todo", reveló Jesús.

Mina se recuperó de la lesión que lo molestó a lo largo de la pasada temporada, y ahora está buscando su mejor forma para el inicio de la Premier League.