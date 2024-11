¿Mal perdedor? Revelan imágenes de Yerry Mina agrediendo a un camarógrafo

Read more on X

El central colombiano no pudo controlar la ira por perder y agredió a un camarógrafo, apenas terminó el partido en Uruguay. Yerry Mina fue captado y en las redes sociales ya lo comparan con Emiliano Martínez, pues en meses pasados, el arquero de la Selección Argentina también realizó aquel gesto en Barranquilla.

Cuando todo parecía encaminado para la Selección Colombia con el golazo de Juan Fernando Quintero , las cosas se fueron diluyendo con serias desconcentraciones en defensa. Los errores de Dávinson Sánchez le costaron a la ‘Tricolor’ un partido que se veía ‘ganable’ en la previa. No fue el día para Daniel Muñoz, Luis Díaz, James Rodríguez y mucho menos para Yerry Mina.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.