La barra 'Gate 7', de las más conocidas del Olympiacos, a través de sus redes sociales, hace una fuerte acusación contra el volante colombiano James Rodríguez, quien llegó como una estrella, pero prácticamente salió sin pena ni gloria del equipo de 'El Pireo'.

Las expectativas con James Rodríguez eran muy altas, pero las cosas no salieron bien. Ni siquiera se esperó al final de temporada para rescindir su contrato, lo que ha causado un mar de críticas al jugador. Actualmente, es el agente libre mejor cotizado del mundo.

El presente deportivo de James Rodríguez no es el mejor, los antecedentes del volante con los clubes en los que ha estado no es el más ejemplar. Olympiacos no fue la excepción y también, para muchos, salió por la puerta de atrás cuando más se esperaba de su mejor fútbol.

'Gate 7' no dudó ni un instante y lanzó la fuerte acusación contra James Rodríguez, en momentos en los que el volante colombiano es la causa de muchos rumores en el mundo. Indonesia, el Botafogo de Brasil y el Besiktas de Turquía se le ha relacionado con el jugador.