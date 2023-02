Una escena muy compleja se vio en el fútbol europeo, que indignó por completo las redes sociales. El portero Marko Dmitrovic recibió un fuerte golpe por parte de un eufórico hincha durante el partido del PSV contra el Sevilla, que finalizó 2-0 a favor del club neerlandés, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Europa League.

Sobre el minuto 82, el furioso fanático evadió los protocolos de seguridad y saltó a la cancha, puso la mira en Marko Dmitrovic y le lanzó un certero golpe. El arquero serbio, al ver el golpe que recibió, no tuvo de otra que reaccionar y reducir lo más que se pudo al hincha, que de inmediato fue sacado por las autoridades.

Mientras, en las gradas se escuchaba cómo lo abucheaban y lo sacaban como si fuera un delincuente. Tras el pitazo final, Dmitrovic acudió a la zona mixta, habló del tema y reaccionó de manera ejemplar con sus palabras, luego de la terrible escena que fue viral rápidamente en las redes sociales.

"Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados... Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Afortunadamente, me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberle reducido", dijo Marko Dmitrovic.