El futuro deportivo del Liverpool podría quedar en el limbo y todo por las radicales decisiones que tomarían sus dos máximas estrellas: Sadio Mané y Mohamed Salah. El senegalés ya tendría decidido no continuar jugando con los 'Reds' y su próximo destino estaría en la Bundesliga de Alemania con el Bayern Múnich. El egipcio, por su parte, sigue considerando la posibilidad de probar suerte en otro equipo.

Un nuevo reporte del portal 'The Athletic' asegura que el futuro de Mohamed Salah no está atado al Liverpool como se presumía. 'El Faraón' estaría considerando darse un nuevo aire para cerrar su ciclo con el equipo de Jürgen Klopp. Aún no llega a un acuerdo económico con el equipo para seguir y estaría a la espera de recibir alguna otra oferta jugosa de la Premier League para cambiar de equipo.

Si esto llega a concretarse, Liverpool perdería en un solo mercado a las dos máximas estrellas que tuvo en las últimas 5 temporadas. Eso obligaría a Klopp y compañía a reformar el proyecto deportivo del club. El alemán depende de la decisión de los dos africanos para salir al mercado y encontrar dos nuevos atacantes que estén dispuestos a ocupar los lugares vacantes de Mané y Salah.

Por supuesto, la salida de ambos jugadores también significaría un desaliento para Luis Díaz. En parte, decidió fichar con el Liverpool para compartir ataque con dos de los mejores jugadores que hay actualmente en el mundo. Sin embargo, esto le daría un sitio de privilegio al colombiano para convertirse, tal vez, en el nuevo pilar del proyecto deportivo del Liverpool y que se pueda convertir en la nueva gran figura de los 'Reds'.