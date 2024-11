Jhon Durán cargó contra el árbitro: "Es cuestionable"

La Selección Colombia ha sufrido una nueva derrota este martes ante Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, sumando 2 caídas en la última doble fecha del año en las Eliminatorias Sudamericanas. Jhon Durán compareció ante la prensa tras el encuentro y fue sumamente crítico con el arbitraje.

No ha sido una buena doble fecha para la Selección Colombia. El combinado cafetero sufrió una decepcionante derrota en la ciudad de Montevideo ante Uruguay, para luego caer en el Metropolitano ante Ecuador. Los de Néstor Lorenzo cierran el año con 0 puntos de 6.

Una de las principales críticas que ha tenido el plantel colombiano en los últimos meses son las ocasiones falladas por los delanteros, por lo que Jhon Córdoba y Jhon Durán han estado bajo la mira de los críticos. Este último habló ante los medios en la zona mixta tras el partido.

El delantero de Aston Villa se refirió al arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, quejándose puntualmente de la falta en la que vio la tarjeta amarilla. “Creo que es fastidioso. Si ves la falta… no era amarilla. El árbitro es cuestionable” fueron las palabras de Durán.

Jhon Durán y la falta de goles

El atacante fue cuestionado por la dificultad que tienen los delanteros del palntel para anotar. “Es el trabajo de nosotros, marcar goles. Cuando no entra todo el mundo ataca. Nadie se quiere comer un gol, especialmete aquí en la Selección. No fue hoy, pero vendrá otra oportunidad y hay que aprovecharla“.

Jhon Durán salió en defensa de su compañero, Jhon Córdoba, quien ha sido el principal apuntado por errar ocasiones claras de gol en los últimos partidos. “Todo el mundo se come un gol. Me lo como yo, se lo come él, se lo come cualquiera y es normal“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Ahora, habrá que esperar hasta el mes de marzo de 2025 para volver a ver a la Selección Colombia en acción. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo volverá a jugar el 20 de marzo como visitante ante Brasil, para luego recibir en suelo colombiano a Paraguay el 25 de marzo.