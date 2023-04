Christophe Galtier, técnico del PSG, le da la vuelta al mundo y es la noticia en Europa por graves acusaciones racistas en las que prácticamente rechaza jugadores negros y musulmanes. La prensa europea ha hecho eco de sus palabras cuando estaba a cargo del Niza, en el año 2021.

El periodista Romain Molina de RMC Sports y Julien Fournier, exdirector de fútbol del Niza, han publicado las fuertes acusaciones que ahora tienen a Christophe Galtier en boca de todo el mundo. Los señalamientos contra el entrenador caen en medio de un complejo momento con el PSG.

En los detalles, se conoció que todo sucedió más exactamente en agosto del 2021, momento en el que Christophe Galtier se encontraba al mando del Niza. En ese momento, el técnico habría dicho una serie de frases racistas. Julien Fournier asegura haberlo llamado a su despacho y que ahí todo fue más que claro.

"Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque esa es realmente la palabra, Christopher Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia, ni en Europa… Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente", dice Julien Fournier en el programa After-Foot de RMC Sport.

Durante el programa, Julien Fournier dio más detalles de la reunión en su despacho y pudo confirmar las palabras del técnico en un restaurante, que fue un verdadero detonante y que ahora el mundo ya conoce. Parece que dichas revelaciones colocan más complicaciones a Galtier en el PSG.

"Me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicara lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. Le pedí que fuese más concreto. Solo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Me dijo que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", dijo Fournier.