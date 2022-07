Messi, uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia del fútbol, siempre estará en los ojos de todos por lo que haga dentro del terreno de juego y fuera de él.

Mario Alberto Kempes le dio 'palo' afirmando que no debió irse de Barcelona. Que su nivel en PSG bajó al no tener la misma competencia y que sus compañeros no deben depender de lo que él haga.

“Creo que Messi no ha bajado nivel, sino que los demás subieron el nivel. Lo seguiré diciendo, Messi se fue de Barcelona y se equivocó, va a Francia, el fútbol es igual, pero va al mejor equipo y no tiene competición, pierden cuatro o cinco partidos al año”, afirmó el excampeón del mundo con la albiceleste.



“Ahora, a nivel de Champions, juegan un partido espectacular contra el Madrid y pierden. Si bien es cierto que Messi no está en el mismo nivel, tiene compañeros al lado que tienen una obligación de no permitir que Messi sea el eje del equipo, sino que se comprometan, al tener la pelota, de hacer lo que deben hacer” finalizó.

Vale la pena recordar que no fue la mejor temporada del argentino y que su máximo objetivo de salir campeón de la Champions League no se cumplió. Su equipo fue eliminado por Real Madrid en una serie donde erró un penal.