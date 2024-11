El dinero que Beckham tiene que pagar para que Miguel Borja juegue con Messi en Inter Miami 

Ninguno de los dos pasa por su por mejor momento, así que… ¿Por qué no juntar los caminos? Inter Miami y Miguel Ángel Borja fueron los protagonistas de un rumor para que el jugador colombiano juegue con Lionel Messi y hasta se conoció el dinero que tiene que pagar David Beckham por el atacante.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami quedó eliminado en la primera ronda de los Playoffs de la MLS y los 21 goles y 9 asistencias que Luis Suárez registró en la liga de Estados Unidos no fueron suficientes para ser campeones. Al delantero se le acaba el contrato el 31 de diciembre de 2024 y, a pesar de que el equipo norteamericano tiene la opción de renovarlo por un año más, Borja empezó a sonar como su reemplazo.

Luego de ser titular indiscutido en River Plate, Miguel Ángel Borja llegó a ser suplente por tres partidos consecutivos, y de inmediato empezaron los rumores sobre una posible salida ante el escenario que el contrato se le acaba el 31 de diciembre de 2025. Inter Miami apareció ante esta situación, según un experto.

“​Los Ángeles FC, Inter Miami CF y FC Cincinnati tienen previsto comprobar la situación del delantero colombiano de 31 años de River Plate, Miguel Borja” , publicó Ekrem Konur, experto en el mercado de transferencias en el fútbol. Y entonces… ¿Cuánto costaría firmar al atacante?

Publicidad

Publicidad

El dinero que Beckham tiene que pagar para que Borja juegue con Messi

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate. (Foto: Imago)

Ante el rumor que Inter Miami estaría interesado en Miguel Ángel Borja , el portal ‘La Página Millonaria’ publicó que David Beckham , como uno de los dueños del equipo norteamericano, y cualquier otro interesado en firmar al delantero colombiano debe pagarle a River Plate una cláusula de $4 millones de dólares . Esta cifra empieza a ser el valor de salida de Borja desde el primero de enero de 2025. ¿Jugará con Lionel Messi?

Publicidad

Publicidad

ver también Otro gol de Miguel Ángel Borja para callar a sus críticos en River, Colombia y Argentina

Miguel Borja ya habló de Messi con un mensaje de agradecimiento

“Creo que Messi lo que hizo en el último tiempo ha sido especial, sobre todo en las notas cuando dice que el talento que él tiene se lo ha dado Dios, y no es algo que todos hacen porque creen que la persona se ha hecho gracias al trabajo solamente y no. Él lo que ha hecho lo hace más grande. Como cristiano me alegro porque mis niños lo ven a él y lo toman como ejemplo, no solo al papá con el que viven. Saber que Messi dice que el talento se lo ha dado Dios marca y deja esa semilla en los niños de que sí hay un Dios“, afirmó Borja en el canal de YouTube del pastor Alejandro Gómez.