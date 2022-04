No, no está leyendo mal. En tan solo 45 minutos de partido, el Liverpool fue una completa aplanadora y le pasó por encima al Manchester City de Pep Guardiola. Los dirigidos por Jürgen Klopp no tuvieron piedad y aprovecharon el primer tiempo para dar un verdadero golpe de jerarquía en la semifinal de la FA Cup. Con tres goles ya están sentenciando la eliminación de los 'Sky Blues'.

No estamos exagerando al decir que en el primer tiempo entre Liverpool y Manchester City hubo un solo equipo. Los 'Reds' marcaron el ritmo y demostraron que esta temporada van en busca de todo. Los primeros 45 minutos sirvieron para que Luis Díaz y compañía le aplicaran una lección de fútbol a Guardiola y sus muchachos que salieron completamente desconcentrados a este juego clave.

Los goles comenzaron a caer como gotas de agua en pleno aguacero. Al minuto 9', el Liverpool abrió el marcador como mejor le gusta. De un tiro de esquina surgió la primera llegada clara de los 'Rojos' y el encargado de mandarla a guardar fue Ibrahima Konaté. De cabeza, le perforó el arco al City.

(VIDEO) Sello del Liverpool: tiro de esquina y gol de cabeza para Ibrahima Konaté

Luego, Sadio Mané se encargó de firmar su doblete. Primero, aprovechó un grosero error del portero nortemaericano, Zack Steffen, a los 17 minutos de compromiso. Luego, cuando faltaba muy poco para que el juez decretara el final de la primera parte, el senegalés volvió aparecer para sacar un furioso remate de volea. La pelota fue ligera por el césped y se coló cerca al poste que custodiaba el guardameta del Manchester.

(VIDEO) El grosero error del portero del Manchetser City que acabó en gol de Sadio Mané

(VIDEO) Volea perfecta para el doblete de Mané en la semifinal de la FA Cup